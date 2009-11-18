Белорусские ученые изобрели распознаватель вирусов гриппа

Ученые физического факультета БГУ и НИИ микробиологии и эпидемиологии Минздрава предложили и запатентовали принципиально новое средство экспресс-диагностики вирусов.

Юрий Судник, старший научный сотрудник лаборатории биоаналитических систем физфака БГУ кандидат биологических наук:

— Для того чтобы создать высокоэффективную систему надзора и раннего предупреждения о распространении различных вирусных инфекций среди населения, необходимо оперативно получать объективную информацию о циркулирующих возбудителях. Сегодня у нашей практической медицины такой возможности нет, поэтому через лабораторную диагностику проходят биологические пробы менее одного процента пациентов, у которых в больничном листе стоит диагноз ОРВИ. Врачи могут действительно не ошибаться, и у их пациентов на самом деле будет острая респираторная вирусная инфекция. Но за аббревиатурой ОРВИ скрываются несколько десятков различных вирусов, распознавать которые – занятие очень трудоемкое и дорогостоящее, требующее квалифицированного медицинского персонала.

Современная медицина не располагает узкоспециальными средствами против вирусов этой группы, за исключением гриппа, а потому такие инфекции лечат препаратами широкого спектра действия, например, интерфероном и антибиотиками. При этом, правда, подавляя сопутствующие бактериальные инфекции, такие лекарства уничтожают и множество полезных микроорганизмов. Тем не менее, информация о вкладе различных вирусов в общую картину заболеваемости все же необходима, прежде всего для ученых, разрабатывающих новые препараты и меры профилактики. А чтобы добыть эти сведения, то есть обнаружить и идентифицировать вирус, исследователь должен располагать чувствительными и высокоспецифичными методами экспресс-диагностики, не требующими больших затрат.



Совместная работа биофизиков и ученых-медиков в рамках государственной комплексной программы научных исследований «Современные технологии в медицине» как раз и была направлена на создание таких средств.

Чтобы обнаружить и идентифицировать вирусы, ученые решили пойти своим путем – использовать фазовый портрет комплексов вирус-антитело, нарисованный сверхслабыми электрофизическими сигналами в многомерном пространстве.

В итоге достаточно смочить сенсор жидкостью, содержащей исследуемый вирус, обождать несколько минут, пока микроорганизмы зафиксируются антителами, высушить датчик, и через секунды на мониторе компьютеризированного прибора высветится результат. Например, А(Н1N1), А(Н3N2) или В. Это, как известно, вирусы гриппа. Но если в базу данных внести характеристики любых других вирусов, аналитическая система так же легко распознает и их.

Достоинство нового метода, который высоко оценили и наши медики, и зарубежные коллеги белорусских ученых, состоит не только в его оперативности, точности и нетребовательности к уровню лабораторного персонала, но и в низкой, как обещают разработчики, цене. Дело теперь, казалось бы, за малым: довести созданные информационные технологии до практического использования, пишет Рэспубліка.

Александр Драпеза, заведующий лабораторией биоаналитических систем кандидат технических наук:

— Мы с удовольствием продолжим работу с нашим прибором, если удастся решить финансовую сторону вопроса.