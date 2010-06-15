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Белорусская птица может попасть на рынки Евросоюза

15 июня 2010 08:24
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Специалисты Еврокомиссии проверят соответствие качества наших бройлеров международным потребительским стандартам.

Между тем, такой экономический потенциал пока есть только у двух отечественных птицефабрик – в то время как технологические нормы производства белорусских цыплят практически не отличаются от западноевропейских. Проверка позволит выйти не только на новые экспортные рынки, но и заполнить ниши внутреннего.

Александр Куцко, заместитель начальника управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
– Эти предприятия подали письменную заявку на получение разрешения поставки продукции на рынок Евросоюза.

# Экономика # Птицы

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