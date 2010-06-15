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Освободить от выплаты кредита на время нахождения в армии смогут с 2011 года

15 июня 2010 04:24
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Такая возможность со следующего года в Беларуси появится для солдат срочной службы. В Овальном зале приняли соответствующие изменения в Закон «О воинской обязанности и воинской службе».

Нововведения, прежде всего, коснутся кредитов на строительство жилья или его ремонт. Военнослужащий-срочник теперь по собственному желанию сможет заморозить выплату своего кредита и возобновить оплаты после возвращения домой из армии.

Игнатий Мисурагин, заместитель председателя постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей национального собрания:
– Эта проблема очень болезненная: человек, имеющий семью, строящий жилье или реставрируя его, уходя в армию, он должен быть уверен в том, что с кредитом у него проблем не будет. Мы смогли убедить руководство Национального банка, Минфина, Беларусбанка, так как через эти структуры идет кредитование жилья, и нам пошли навстречу.

# Экономика

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