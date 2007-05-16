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Беларусь заменит дорогостоящие энергоносители более дешёвыми

16 мая 2007 14:31
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К 2010 году четверть всего импортируемого топлива будет замещено местным сырьем.Электроэнергию планируеться получать из угля, отходов деревообработки и воды. В Витебске и Гродно за 4 года будут построены две гидроэлектростанци. Появятся также 10 новых ТЭЦ на местных видах топлива.

Тем временем, эксперты подсчитывают экономический эффект от внедрения в строительном комплексе Беларуси системы поквартирного отопления. Новшество позволит сэкономить до 40% топлива. Такое мнение сегодня прозвучало на пленарном заседании, которое прошло в рамках Белорусского промышленного форума. Система поквартирного отопления уже прошла все необходимые испытания и доказала свою перспективность. Сейчас в республике строится около 4 тысяч квартир с такой системой. Ее внедрение позволит также значительно сократить затраты на обустройство теплосетей.
# Экономика

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