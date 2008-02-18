Беларусь расширяет свои интересы в Венесуэле

Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил о выделении Беларуси трех дополнительных нефтяных месторождений.

Это позволит выйти на промышленную добычу двух миллионов тонн углеводородного сырья уже в следующем году. Такая договоренность достигнута во время встречи Уго Чавеса с Госсекретарем Совета Безопасности Беларуси и сопредседателем белорусско-венесуэльской комиссии высокого уровня Виктором Шейманом.

В ходе визита в Венесуэлу белорусской делегации подписаны также соглашения о создании в этой стране совместных предприятий по производству техники МТЗ, МАЗа и БелАЗа, а также СП по бурению и обслуживанию нефтяных скважин.

Также, достигнуты договоренности в области энергетики. Стороны намерены в ближайшие месяцы приступить к реализации проекта газификации пяти районов города Баринаса. Кроме того, в Венесуэле состоялись встречи белорусской делегации с руководством министерств инфраструктуры, жилищного строительства, сельского хозяйства, продовольствия, финансов, а также с президентом венесуэльской государственной корпорации La Casa.

Кроме того, наши специалисты займутся реконструкцией одного из центральных районов Каракаса - столицы Венесуэлы. В квартал Мирафлорес они внесут белорусскую изюминку, сохранив при этом национальный колорит. Строительный десант приземлится в маленькой Венеции - именно так называют этот город во всем мире - уже в конце февраля.

Работы на объекте начнутся уже в самом скором времени. Мирофлорес - район древний и сегодня из-за стихийной застройки больше похож на трущобы. Белорусы их облагородят и возведут так называемое социальное жилье - недорогое, но качественное. Около 5 тысяч квартир в аккуратных трех-четырехэтажках. Могли бы и небоскребы поставить. Особенности ландшафта не позволяют.

В боливарианскую республику белорусы едут не гастербайтерами, но руководящими специалистами. Их основная задача - проектировка и координация стройки. В первую разведку поедут около 10 человек. Условия сложные, но прибыль существенная. И если первая строительная договоренность принесла около 5 миллионов долларов, вторая оценена уже почти в 290 миллионов.

Напомним, что в конце февраля в Минск прибудет венесуэльская делегация для завершения последних юридических процедур, необходимых для начала функционирования Стратегического фонда развития Беларуси и Венесуэлы. Фонд сможет начать свою деятельность в самой ближайшей перспективе.

