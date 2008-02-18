Минские предприятия отстают от показателей программы по энергосбережению

"Минскэнерго" из 16 мероприятий по экономному использованию топливно-энергетических ресурсов выполнило только треть.

Отсюда - использовали на 18 тысяч тонн условного топлива больше, чем в прошлом году. Не совсем успешные показатели энергоэффективности предприятий сегодня "озадачили" председателя Мингорисполкома. А Михаил Павлов в свою очередь "озадачил" специалистов - предприятия должны сэкономить в этом году более 200 миллиардов рублей.

Включиться в гонку за экономию минским предприятиям поможет ряд проектов. В этом году на ТЭЦ-3 построят новый энергоблок в 230 МегаВатт. Модернизируют и другие промышленные производства. А пока специалисты продолжают разрабатывать новые способы добычи энергии. Их поиски, как ни странно, привели на городские свалки. Получают тепло с помощью процессов брожения и гниения, к примеру, в Анкаре. Но чтобы и белорусы экономили по-турецки, нужен мусороперерабатывающий завод. Его строительство уже в проектах столичных специалистов.