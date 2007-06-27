Заменяем импорт экспортом

Торговые советники белорусских посольств со всего мира встретились за столом переговоров с руководителями предприятий и сотрудниками министерств и ведомств. 27 июня в Минске на конкретных примерах решали, как увеличить экспортные поставки отечественных товаров и услуг.

Сейчас главное - не произвести товар, а продать его. Дипломаты отмечают, что в целом, белорусские торговые марки пока проигрывают известным мировым брэндам. Прежде всего - в стратегии продвижения своей продукции на зарубежные рынки. Отечественным предприятиям необходимо активнее участвовать в выставках. Развивать товаропроводящие сети и создавать сервисные центры.