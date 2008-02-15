Беларусь обладает высоким потенциалом для привлечения европейских инвестиций

Как одно из преимуществ инвестиционной привлекательности республики - свободно-экономические зоны.

Первый подобный проект стартовал в Бресте 11 лет назад. Сегодня здесь действуют 80 резидентов с капиталом из 19 стран мира.

Машиоли Катулло впервые посетил Беларусь 6 лет назад. Своё дело решил развивать на территории Беларуси. Коренного итальянца привлекли не только географическое положение Беларуси, но и перспективы ведения бизнеса.

В свое производство Машиолли вложил более 1 миллиона евро. Предприятие ориентировано на выпуск цифровых телевизионных антенн. Разработки, как и детали - все собственного производства. 100% продукции идёт на экспорт. Предприятием уже освоены рынки Франции, Кипра, Испании, Италии, частично России.

В 1996 в Бресте была создана первая в республике свободная экономическая зона. Анализ работы предприятий СЭЗ показал, что объем производства продукции, численность работающих, экспорт ежегодно возрастают в 1,5 раза. Здесь зарегистрировано около 80 предприятий, большинство из них с иностранным капиталом. На сегодняшний день СЭЗ "Брест" это более 400 миллионов долларов иностранных инвестиций из 19 стран мира. Крупнейшие страны-инвесторы - Германия, Польша и Россия.

В планах итальянского инвестора еще один проект. В него Машиолли намерен вложить 2 миллиона евро. Всех нюансов не раскрывает. Однако точно уверен в том, что это выгодно и перспективно.

