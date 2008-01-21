Беларусь на пути вступления в ВТО

Евросоюз играет определяющую роль в процессе вступления Беларуси в ВТО. От того, как пройдут переговоры с ЕС, во многом зависит и окончательный результат. Из 20 государств, с которыми в настоящее время идут переговоры об условиях доступа на рынки товаров и услуг, протоколы уже подписаны с 10 государствами. Наиболее существенно Беларусь продвинулась в переговорах с Южной Кореей, Японией, Бразилией, Норвегией, Швейцарией. Беларусь следит за процессом присоединения к ВТО России и координирует свои действия с ней. Существенную роль в этом играет цена на газ и экспортные таможенные пошлины. Важный показатель того, что экономика Беларуси готова к вступлению во Всемирную торговую организацию - товарооборот Беларуси со странами ВТО. Он составляет 40-50% от общего товарооборота республики. Объем белорусского экспорта в страны ВТО в 1,5 раза превышает импорт. Кроме того, по степени открытости рынка в рамках Союзного государства и ЕврАзЭС Беларусь сейчас находится на более высоком уровне, чем это требуется нормами ВТО.