Прямой эфир

Беларусь лидирует по темпу роста производства сельскохозяйственной продукции

29 июня 2006 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Беларусь по итогам первого квартала этого года лидирует среди стран СНГ по темпу роста производства сельскохозяйственной продукции. Он составил более 110% к аналогичному периоду 2005 года. По данным Статкомитета СНГ, второе место занимает Украина, на третьем - Казахстан. В среднем по странам Содружества выпуск продукции сельского хозяйства в первом квартале 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года увеличился на 3%. Из всех стран СНГ в Беларуси достигнут самый высокий объем сельхозпродукции, произведенной на душу населения в прошлом году.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
28 июня 2006 13:54

<Белтелеком> открыл первый центр обработки данных

28 июня 2006 13:53

Количество штрафных санкций за нарушения правил торговли на рынках столицы уменьшается

28 июня 2006 13:00

Беларусь входит в тройку лидеров среди стран СНГ по темпам роста заработной платы