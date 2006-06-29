Беларусь лидирует по темпу роста производства сельскохозяйственной продукции

Беларусь по итогам первого квартала этого года лидирует среди стран СНГ по темпу роста производства сельскохозяйственной продукции. Он составил более 110% к аналогичному периоду 2005 года. По данным Статкомитета СНГ, второе место занимает Украина, на третьем - Казахстан. В среднем по странам Содружества выпуск продукции сельского хозяйства в первом квартале 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года увеличился на 3%. Из всех стран СНГ в Беларуси достигнут самый высокий объем сельхозпродукции, произведенной на душу населения в прошлом году.