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Беларусь входит в тройку лидеров среди стран СНГ по темпам роста заработной платы

28 июня 2006 13:00
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На протяжении последних лет Беларусь входит в тройку лидеров среди стран СНГ по темпам роста заработной платы. Кроме того, в нашей стране самая благоприятная ситуация со сроками ее выплаты.

Исходя из официальных курсов валют, этот показатель в апреле текущего года составил  в России - $362, в Казахстане - $301, в Беларуси - $261, в Украине - $195,  далее следуют Азербайджан, Армения, Молдова, Кыргызстан и Таджикистан. Такие данные приводит Межгосударственный статкомитет СНГ.

Номинальная зарплата в апреле нынешнего года по сравнению с тем же периодом прошлого года в Беларуси выросла на 30%. больше этот показатель только в Украине - 35%. В Казахстане номинальная заработная плата поднялась на 28%, в Таджикистане - на 27%. Замыкают список Армения и Кыргызстан.  По данным Минстата Беларуси, начисленная средняя заработная плата в республике за минувший месяц составила почти 580 тысяч рублей и увеличилась по сравнению с апрелем на 19 тысяч.

# Экономика

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