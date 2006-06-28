На протяжении последних лет Беларусь входит в тройку лидеров среди стран СНГ по темпам роста заработной платы. Кроме того, в нашей стране самая благоприятная ситуация со сроками ее выплаты.

Исходя из официальных курсов валют, этот показатель в апреле текущего года составил в России - $362, в Казахстане - $301, в Беларуси - $261, в Украине - $195, далее следуют Азербайджан, Армения, Молдова, Кыргызстан и Таджикистан. Такие данные приводит Межгосударственный статкомитет СНГ.

Номинальная зарплата в апреле нынешнего года по сравнению с тем же периодом прошлого года в Беларуси выросла на 30%. больше этот показатель только в Украине - 35%. В Казахстане номинальная заработная плата поднялась на 28%, в Таджикистане - на 27%. Замыкают список Армения и Кыргызстан. По данным Минстата Беларуси, начисленная средняя заработная плата в республике за минувший месяц составила почти 580 тысяч рублей и увеличилась по сравнению с апрелем на 19 тысяч.