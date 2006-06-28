Количество штрафных санкций за нарушения правил торговли на рынках столицы уменьшается

С начала нынешнего года ветеринарная служба Минска выдала 600 штрафных санкций за нарушения правил торговли на рынках столицы. Об этом заявил главный ветеринарный врач столицы Иосиф Ромашко. Число таких нарушений постепенно снижается. Предприниматели стали более дисциплинированными и ответственно относятся к своей работе, - констатировал специалист. Он сообщил, что за пять месяцев этого года ветслужбой были исследованы мясо, рыба, а также овощи и фрукты. В результате - составлено 370 актов о нарушениях правил торговли на Комаровском, Червенском и Раковском рынках. Как правило, наибольшее число нарушений приходится при торговле мясом: это отсутствие маркировки на продукции и нарушение температурного режима ее хранения.