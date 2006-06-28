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<Белтелеком> открыл первый центр обработки данных

28 июня 2006 13:54
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Это национальная площадка для размещения информационных ресурсов компаний и предприятий в сети интернет.

Центр обработки данных - это три небольшие комнаты. Помещения в стиле <хай-тек>, минимализм в интерьере и максимум информации, которая хранится на размещенных здесь серверах. На оборудовании центра можно расположить  столько информации, сколько уместит тысяча DVD-дисков. 

В перспективе такие центры будут открыты во всех областных центрах, а также один резервный в Минске. Это позволит унифицировать сети министерств и ведомств Беларуси и предоставит более широкие возможности по реализации программ информатизации.

# Экономика

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