<Белтелеком> открыл первый центр обработки данных

Это национальная площадка для размещения информационных ресурсов компаний и предприятий в сети интернет.

Центр обработки данных - это три небольшие комнаты. Помещения в стиле <хай-тек>, минимализм в интерьере и максимум информации, которая хранится на размещенных здесь серверах. На оборудовании центра можно расположить столько информации, сколько уместит тысяча DVD-дисков.

В перспективе такие центры будут открыты во всех областных центрах, а также один резервный в Минске. Это позволит унифицировать сети министерств и ведомств Беларуси и предоставит более широкие возможности по реализации программ информатизации.