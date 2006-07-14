Беларусь - Индия: экономический диалог развивается

Страны стремятся максимально задействовать научно-технический потенциал в развитии экономики. Об этом заявил глава правительства Сергей Сидорский на встрече с министром торговли и промышленности Индии Ашвани Кумаром.

13 июля в Минске работала межправительственная комиссия по сотрудничеству двух государств. Стороны обсудили конкретные предложения по взаимодействию в торгово-экономической и научно-технической сферах, а также в области культуры и туризма.

Научный прогресс, интеллект ученых и образование рабочих - главный потенциал страны, подчеркнул белорусский премьер-министр. Руководитель индийской делегации заметил, что наша страна достигла значительных успехов в развитии народного хозяйства. Индия готова активно вести экономический диалог с Беларусью.