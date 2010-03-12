Беларусь и Венесуэла обсуждают, как выполняются договоренности о сотрудничестве двух стран

Правительственная делегация нашей страны находится с визитом в Боливарианской Республике. Накануне в Каракасе открылось заседание белорусско-венесуэльской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Работа межправительственной белорусско-венесуэльской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству велась по рекордному числу направлений и сфер. Было предложено разбить её на четыре тематические группы.

Первая обсуждала проекты в области энергетики — это не только добыча нефти, но и её эффективная продажа, проекты по газификации столицы страны — Каракаса — и штата Баринас, возможно, и используя опыт наших специалистов. Вторая группа совещалась по поводу создания заводов, которые были бы даже не сборочными предприятиями, а полноценным производством по выпуску тракторов и грузовиков белорусских марок.

Кстати, есть договорённости о строительстве 5 тысяч метров жилья в штате Арагуа. Проектные работы и подготовку территории обсуждала ещё одна группа специалистов. Четвёртые переговоры шли по сотрудничеству в сельском хозяйстве.