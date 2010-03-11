Белорусско-польский экономический форум впервые прошел в Беларуси

Белорусско-польский экономический форум прошел в Могилёве. Предыдущие три форума прошли в Гданьске.

Первая часть белорусско-польского экономического форума проходила в городской ратуше. Ещё после принятия Магдебурского права с 17 века именно здесь принимались самые судьбоносные для Могилёва решения, которые затем оставляли в истории свой отпечаток.

По мнению участников форума, сегодняшняя встреча тоже станет своего рода историческим моментом в отношении двух регионов.

Хенрик Хальбедель о благоприятных условиях ведения бизнеса в Беларуси знает не понаслышке. Уже 9 лет он успешно работает в нашей стране. Сотрудничал с местным хлебпромом: открыл свою мельницу в Молодечно. Установил оборудование для очистки зерна, чтобы повысить качество муки. Могилевские просторы для бизнесмена могут стать еще более привлекательными. Теперь он рассчитывает еще и на таможенную тройку.

Хенрик Ян Хальбедель, председатель правления предприятия «Спомаш»:

Хочу посмотреть возможности союза Беларуси, России и Казахстана, чтобы здесь была сборка и монтаж чего-либо с возможностью реэкспорта на Восток. Бизнесом в Беларуси я доволен, так как это окно в Россию. Польский рынок сильно тесен для фирмы «Спомаш», а здесь открываются новые возможности.

Представители деловых кругов Могилёва и Куявско-Поморского воеводства общаются не первый год. Это уже 4-й подобный форум. Предыдущие проходили в польском Гданьске. Могилёв в роле принимающей стороны выступает впервые.

Станислав Александров, заместитель председателя управления экономики Могилёвского облисполкома:

Мы пытаемся достигнуть одной очень важной цели — сосредоточить интересы наших предприятий к польским партнёрам. Заинтересованных польских партнеров мы пригласили сюда. Мы создаём здесь площадку для общения.

Первые шаги по налаживанию двусторонних связей были сделаны ещё несколько лет назад. Но тогда сотрудничество налаживали в туристической сфере.

Результат положительный — о Могилёвщине стали больше узнавать в Польше. Увеличился приток туристов. Теперь нужно привлечь в регион польские инвестиции. Гости в свою очередь заинтересованы в поставках в их страну белорусской продукции сельского хозяйства и машиностроения.

Беата Навроцка, директор департамента по развитию предпринимательства и инвестициям Куявско-Поморского воеводства (Польша):

Здесь мы познакомились с белорусской продукцией и будем рады представить их в Польше, а также ознакомить наших предпринимателей с возможностями экспорта белорусской продукции.

Этот год по мнению двух сторон в экономических отношениях регионов должен стать еще более плодотворным. Ведь уже очевидно, что выгода от такого тандема обоюдна.

Вячеслав Комиссаров, Виталий Алексеенко. Телекомпания СТВ, Могилёв.