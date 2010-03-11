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Белорусско-польский экономический форум впервые прошел в Беларуси

11 марта 2010 19:39
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Белорусско-польский экономический форум прошел в Могилёве. Предыдущие три форума прошли в Гданьске.

Первая часть белорусско-польского экономического форума проходила в городской ратуше. Ещё после принятия Магдебурского права с 17 века именно здесь принимались самые судьбоносные для Могилёва решения, которые затем оставляли в истории свой отпечаток.

По мнению участников форума, сегодняшняя встреча тоже станет своего рода историческим моментом в отношении двух регионов.

Хенрик Хальбедель о благоприятных условиях  ведения бизнеса в Беларуси знает не понаслышке. Уже  9 лет он успешно работает  в нашей стране. Сотрудничал с местным хлебпромом: открыл свою мельницу в Молодечно. Установил оборудование для очистки зерна, чтобы повысить качество муки. Могилевские просторы для бизнесмена могут стать еще более привлекательными. Теперь  он рассчитывает еще и на таможенную тройку. 

Хенрик Ян Хальбедель, председатель правления предприятия «Спомаш»:
Хочу посмотреть возможности союза Беларуси, России и Казахстана, чтобы здесь была сборка и монтаж чего-либо с возможностью реэкспорта на Восток. Бизнесом в Беларуси я доволен, так как это окно в Россию. Польский рынок сильно тесен для фирмы «Спомаш», а здесь открываются новые возможности.

Представители деловых кругов Могилёва и Куявско-Поморского воеводства общаются  не первый год. Это уже 4-й подобный форум. Предыдущие проходили в польском Гданьске. Могилёв в роле принимающей стороны выступает впервые.

Станислав Александров, заместитель председателя управления экономики Могилёвского облисполкома:
Мы пытаемся достигнуть одной очень важной цели — сосредоточить интересы наших предприятий к польским партнёрам. Заинтересованных польских партнеров  мы пригласили сюда. Мы создаём здесь площадку для общения.

Первые шаги по налаживанию двусторонних связей  были сделаны ещё несколько лет назад. Но тогда сотрудничество налаживали  в туристической сфере.

Результат положительный — о  Могилёвщине стали больше узнавать в Польше. Увеличился приток туристов. Теперь  нужно привлечь  в регион польские инвестиции. Гости в свою очередь заинтересованы  в поставках в их страну белорусской продукции сельского хозяйства и машиностроения. 

Беата Навроцка, директор департамента по развитию предпринимательства и инвестициям  Куявско-Поморского воеводства (Польша):
Здесь мы познакомились с белорусской продукцией и будем рады представить их в Польше, а также ознакомить наших предпринимателей с возможностями экспорта белорусской продукции.

Этот год по мнению двух сторон  в экономических отношениях   регионов должен стать еще более плодотворным. Ведь уже очевидно, что выгода  от такого тандема обоюдна.

Вячеслав Комиссаров, Виталий Алексеенко. Телекомпания СТВ, Могилёв.

# Экономика # общество

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