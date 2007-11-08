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Немецких специалистов привлекает белорусский инвестиционный климат

08 ноября 2007 18:28
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Синдицированный кредит на сумму в 100 миллионов долларов планирует получить "Беларусбанк" в следующем году.

Сегодня  его представители встретились с руководителями  немецкого  банка "Байерн Эл-Би". Его активы  превышают 350 миллиардов евро. 

Напомним,   "Байерн Эл-Би" в этом году уже помог Беларусбанку привлечь 105 миллионов. долларов.  Сейчас идут переговоры о предоставлении синдицированного кредита Министерству финансов Беларуси и другим банкам страны.

Ульрих Маттонен, старший вице-президент банка "Байерн Эл-Би": "Беларусь - страна с динамично развивающейся экономикой. И мы с  большим интересом смотрим на перспективы долгосрочного сотрудничества с вашей страной, в частности, с крупнейшим ее банком".

# Экономика

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