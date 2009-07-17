Александр Лукашенко: Вопрос экономии касается всех

Президент Беларуси провёл совещание по текущим вопросам социально-экономического развития страны.

Глава государства высказал обеспокоенность возникающими проблемами в жилищном строительстве. – Строим больше, а очереди при этом не уменьшаются, – констатировал Александр Лукашенко. – Мы договаривались, что жилищному строительству уделим особое внимание как локомотиву всей экономики и очень важному стабилизирующему фактору, – сказал Президент. Он также подчеркнул, что есть проблемы с привлечением граждан к строительству жилья. Кроме того, кредитные ресурсы банков очень дорогие.

На совещании обсуждалось, какие меры предпринимает Правительство и Национальный банк по снижению процентной ставки по кредитам, увеличению сроков льготного кредитования при строительстве жилья.

Также рассматривались вопросы импорта, складских запасов, проблема непроизводственных расходов. – Миллиарды тратятся на те мероприятия, которые могли бы подождать, – сказал Президент. – Наиважнейшим является вопрос экономии, и он касается всех. Пока я не заметил, что страна живет в условиях кризиса с точки зрения экономии.

– Для Беларуси основной задачей в современных условиях является повышение эффективности работы по сохранению и наращиванию экономического потенциала, поддержанию достойного уровня жизни людей, – заявил Александр Лукашенко на совещании по текущим вопросам социально-экономического развития страны.

Глава государства констатировал сохранение негативных тенденций в экономическом развитии страны и регионов. – Усугубляется проблема с неплатежами, сокращаются объемы внешней торговли, снижаются темпы инвестиций в основной капитал, – отметил он.

Президент напомнил, что в конце мая договорились о регулярном проведении подобных встреч с целью обсуждения и решения возникающих проблем социально-экономического развития страны как в целом, так и в регионах. Александр Лукашенко сказал, что в первую очередь его интересует решение вопросов, которые были затронуты во время предыдущей встречи, и есть ли положительные изменения на предприятиях, оказавшихся в трудном положении.

– Нужно держать руку на пульсе, выяснять причины, сдерживающие наше развитие, и оперативно их устранять. Поэтому так важна «непричесанная», откровенная информация по всем злободневным вопросам, – подчеркнул глава государства.

По его мнению, особо важным вопросом сегодня является ситуация в агрокомплексе, поскольку состояние этой базовой отрасли определяет продовольственную безопасность государства, а также обеспеченность сырьевыми ресурсами ряда сопряженных производств. На совещании рассмотрели ход заготовки кормов, подготовки к уборке урожая, а также проблему ввода в эксплуатацию новых современных зерноочистительно-сушильных комплексов. Причем ситуация обсуждалась по каждому региону Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

– Как показывает статистика, сохраняются негативные тенденции в экономическом развитии страны и регионов. Продолжается сокращение производства промышленной продукции, и в то же время не удается снизить уровень запасов на складах предприятий. По-прежнему сокращаются объемы внешней торговли, снижаются темпы роста инвестиций в основной капитал, остается сложной ситуация на потребительском рынке. Я намерен сегодня спросить у правительства, «кто, куда и сколько продал». Особый сегодня вопрос – ситуация дел в агрокомплексе. Состояние этой базовой отрасли определяет продовольственную безопасность государства, а также обеспеченность сырьевыми ресурсами ряда сопряженных производств. Я намерен спросить у правительства и руководителей областей о том, как ведется заготовка кормов для животноводства. Сейчас мы вплотную подошли к важнейшему периоду – уборке урожая. Какие здесь проблемы и почему не все сделано для проведения этой кампании на достойном уровне, – сказал Александр Лукашенко.

Из 25-ти данных ранее поручений 5 пока остаются невыполненными. Причины этого досконально проанализированы на сегодняшнем совещании. Перед Правительством и губернаторами Президент поставил также и новые задачи. К примеру, без осложнений начать со следующей недели массовую уборку урожая. А также до первого августа завершить аттестацию молочной продукции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.