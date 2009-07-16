Французские магазины смогут работать по воскресеньям

Национальная ассамблея Франции (нижняя палата парламента) одобрила законопроект, разрешающий крупным торговым сетям страны работать по воскресеньям.

Теперь магазины в Париже, Марселе, Лилле, а также торговые центры, расположенные в 500 туристических зонах Франции, смогут работать в седьмой день недели. Запрет на торговлю по воскресеньям был введен во Франции в 1906 году. Лишь ограниченному кругу магазинов было разрешено работать в этот день, который для всех жителей страны являлся обязательным выходным. Первым предложение разрешить работу по воскресеньям сделал Николя Саркози во время своей предвыборной программы еще в 2004 году.

Сторонники законопроекта считают, что увеличение времени работы магазинов даст французской экономике долгожданный толчок и обеспечит большее число людей работой. В то же время представители оппозиции и профсоюзов работников торговли заявили, что документ фактически вводит дискриминационные условия для магазинов и нарушает конкуренцию. Недовольство вызвано тем, что законопроект после одобрения сенатом и вступления в силу будет касаться лишь 6 из 30 тыс. торговых заведений страны, передает БЕЛТА.