Александр Лукашенко подписал Закон "О борьбе с коррупцией"

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Основная цель документа - эффективное правовое обеспечение деятельности государства в сфере борьбы с коррупцией. Законодательный акт вступит в силу через шесть месяцев после его официальной публикации.

Закон предусматривает ряд важных нововведений. Так, расширяется перечень субъектов коррупционных правонарушений, т.е. тех граждан, которые в своей деятельности могут допустить правонарушения, связанные с коррупцией. Это может стать важным моментом в решении правовых вопросов борьбы с коррупцией, без которого нельзя эффективно противостоять этому явлению.

Кроме того, Законом устанавливается единая система госорганов, которые осуществляют борьбу с коррупцией. К ним отныне относятся прокуратура, органы внутренних дел и государственной безопасности. Прокуратура Республики Беларусь определена как госорган, ответственный за организацию борьбы с коррупцией. Четко установлен и расширен перечень ее полномочий в этой сфере.

Документ закрепляет также ограничения для членов семьи государственных должностных лиц: они не вправе принимать имущество и услуги от государственных чиновников, которые находятся в служебной или иной зависимости от государственного должностного или приравненного к нему лица, связанной с его служебной деятельностью.