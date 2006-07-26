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Первый белорусский искусственный спутник "БелКА" сегодня выйдет на орбиту

26 июля 2006 07:25
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Об этом сообщили в пресс-службе Федерального космического агентства России. Старт спутника состоится сегодня в 22 час. 43 мин. по минскому времени на Байконуре. В церемонии запуска примет участие Президент Беларуси.

26-27 июля Александр Лукашенко будет находиться с рабочим визитом в Казахстане. В планах - встреча главы государства с руководством Федерального космического агентства России. Об этом сообщили в пресс-службе Президента. 

По информации посольства Беларуси в России, космическим аппаратом "БелКА" будет управлять подмосковный Центр управления полетами. Это произойдет сразу же после отделения спутника от последней ступени ракеты-носителя.

Использоваться "БелКА" будет нашей страной и Россией. Данные со спутника необходимы для работы МЧС, Минприроды, Минтранса и других ведомств. Он будет проводить геодезические, картографические и метеорологические работы.

# Экономика

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