Первый белорусский искусственный спутник "БелКА" сегодня выйдет на орбиту

Об этом сообщили в пресс-службе Федерального космического агентства России. Старт спутника состоится сегодня в 22 час. 43 мин. по минскому времени на Байконуре. В церемонии запуска примет участие Президент Беларуси.

26-27 июля Александр Лукашенко будет находиться с рабочим визитом в Казахстане. В планах - встреча главы государства с руководством Федерального космического агентства России. Об этом сообщили в пресс-службе Президента.

По информации посольства Беларуси в России, космическим аппаратом "БелКА" будет управлять подмосковный Центр управления полетами. Это произойдет сразу же после отделения спутника от последней ступени ракеты-носителя.

Использоваться "БелКА" будет нашей страной и Россией. Данные со спутника необходимы для работы МЧС, Минприроды, Минтранса и других ведомств. Он будет проводить геодезические, картографические и метеорологические работы.