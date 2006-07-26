В хлебоприемные пункты поступили первые три тысячи тонн зерна нового урожая

В лидерах традиционно хозяйства южных и западных регионов страны. На счету только Брестской области уже около двух тысяч тонн пшеницы, принятой в счет госзаказа. В этом году он составляет миллион тонн зерна. Такое количество необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны и полного удовлетворения в нем потребностей отечественных предприятий. По сравнению с прошлым годом объемы пшеницы в счет госзаказа должны возрасти, поэтому поставки зерна в счет госнужд будут находиться под особым контролем.