Правительство подвело итоги экономического развития страны за полугодие

Итоги подводят не боги. У чиновников и руководителей - промежуточный зачет. А точнее, отчет. В зале Совмина чаще всего звучали прогнозы и проценты. В таком контексте каждая цифра говорит за себя.

Критике подверглись к ней привычные предприятия - концерны "Беллегпром" и "Беллесбумпром". Работают не эффективно. "Легпрому" советуют переоснащаться и активнее реализовывать инвестиционные проекты. Лесному концерну - работать над крупными проектами. Многие предприятия не дотягивают, по мнению премьера, по части бизнес-планирования. А ведь такой документ - залог успешной и стабильной работы. Каждый руководитель должен персонально отвечать за реализацию бизнес-плана своего предприятия, - так категорично заявил премьер-министр Сергей Сидорский.

Достигнуты соответствующие договоренности по вопросам реализации калийного проекта. Поставки в Китай возобновятся с августа. Теперь белорусские удобрения будут поставляться и на все рынки Евросоюза.