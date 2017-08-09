Аграриям Беларуси выделят 50 тысяч тонн топлива в виде товарного кредита

Новости Беларуси. 9 августа стало известно, что глава государства поддержал предложение правительства о выделении аграриям 50 тысяч тонн топлива в виде товарного кредита. Уборка хлеба, заготовка кормов и выполнение поручений Президента были в центре внимания премьер-министра во время поездки в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Это примерно 17 дней работы, поэтому, мы считаем, до 17-20 августа, с учетом собственных источников плюс той поддержки, которая оказана государством. Еще 21 тысячу тонн мы добавим после 15 августа. Это тоже будет дополнительная поддержка. С учетом того, что необходимо совмещать комплекс работ. Вот так сезонно они наложились один на другой. И у нас еще есть перспектива, у нас еще есть возможность с учетом части возврата того, что выдано, еще добавить столько же (21 тысячу). Уже где-то к концу августа – началу сентября.

В Гомельской области премьер-министр ознакомился и с тем, как ведется модернизация на Туровском молочном комбинате и готовы ли в Житковичском районе хранилища к заготовке овощей и фруктов.