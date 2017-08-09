Во Вьетнаме могут начать производить белорусское молоко

Новости Беларуси. Возможность создания молочного производства во Вьетнаме обсудили руководство Миноблисполкома и делегация провинции Хынгйен. Развитие промышленности и освоение передовых технологий в сельском хозяйстве столичного региона интересуют вьетнамских специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди потенциальных потребителей белорусской «молочки» большей 90 миллионов жителей Вьетнама. На азиатском континенте хорошо знают производителей калийных удобрений. Жодинские самосвалы и запчасти к ним также пользуются спросом.