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Во Вьетнаме могут начать производить белорусское молоко

09 августа 2017 16:57
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Новости Беларуси. Возможность создания молочного производства во Вьетнаме обсудили руководство Миноблисполкома и делегация провинции Хынгйен. Развитие промышленности и освоение передовых технологий в сельском хозяйстве столичного региона интересуют вьетнамских специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди потенциальных потребителей белорусской «молочки» большей 90 миллионов жителей Вьетнама. На азиатском континенте хорошо знают производителей калийных удобрений. Жодинские самосвалы и запчасти к ним также пользуются спросом.

# Экономика # Беларусь-Вьетнам

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