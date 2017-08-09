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Беларусь окажет гуманитарную помощь Сирии на сумму более полумиллиона рублей

09 августа 2017 16:58
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Новости Беларуси. Беларусь окажет гуманитарную помощь Сирии. В страну, обожженную войной, направят три самосвала, детское питание, одежду и обувь для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь окажет гуманитарную помощь Сирии на сумму более полумиллиона рублей-1

Всего выделено более чем полмиллиона рублей на приобретение этих товаров. Это не первый добрый жест нашей страны. В Сирии ранее уже принимали не один гуманитарный рейс, организованный МЧС Беларуси.

# Экономика # Война в Сирии

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