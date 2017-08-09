Беларусь окажет гуманитарную помощь Сирии на сумму более полумиллиона рублей

Новости Беларуси. Беларусь окажет гуманитарную помощь Сирии. В страну, обожженную войной, направят три самосвала, детское питание, одежду и обувь для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего выделено более чем полмиллиона рублей на приобретение этих товаров. Это не первый добрый жест нашей страны. В Сирии ранее уже принимали не один гуманитарный рейс, организованный МЧС Беларуси.