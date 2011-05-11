Александр Лукашенко раскритиковал руководство Оршанского авиаремонтного завода за недостаточно эффективную работу

Президент Беларуси находится с рабочей поездкой в Витебской области. Александр Лукашенко потребовал, в первую очередь, сохранить в деревне Химы неповторимый белорусский колорит, не строить здесь новые города – современная инфраструктура должна только дополнить этот колорит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Маленький, средний город – это будет плохо. Надо возродить деревню. Чтобы людям было удобно, чтобы не было тесно.

Глава государства подчеркнул, что развивать производство, которое принесет прибыль, – дело нужное. Но строить заводы нужно не в ущерб сельхозугодиям и сельскому хозяйству.

Президент посетил авиазавод в Болбасово. Он раскритиковал руководство завода за недостаточно эффективную работу и дал поручение в течение месяца разработать проект по дальнейшему развитию предприятия.

Александр Лукашенко обсудил перспективы создания на базе завода международного логистического центра. Интерес к проекту проявляет китайский инвестор, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».