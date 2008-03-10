Директор администрации Парка высоких технологий отчитался перед Президентом

Рост оборотов производства и экспорта в белорусской "силиконовой долине" за прошедший год составил 210% по отношению к 2006 году.

Об этом Александру Лукашенко доложил директор администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Парк высоких технологий создан декретом Президента в 2005 году.



Застройка основной территории Парка высоких технологий должна начаться летом. Такую задачу глава государства поставил во время отчета Валерия Цепкало. Сейчас идет строительство его первого здания, в котором разместится администрация, центр по подготовке кадров и бизнес-инкубатор для белорусских и зарубежных компаний.



Изучаются возможности по увеличению подготовки специалистов в сфере высоких технологий отечественными вузами.

В прошлом году клиентами белорусского парка высоких технологий, были такие мировые бренды как "Пежо", "Муцубиси", "Бритиш-Телеком", "Рейтер", и Лондонская фондовая биржа. Экспорт программного обеспечения и услуг за прошлый год увеличился в два раза и составил порядка 57 миллионов долларов. В национальной экономике это беспрецедентный случай, когда экспорт на два порядка превышает импорт и создается он исключительно интеллектуальным трудом.