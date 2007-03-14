Учет и бережливость - основа экономии

Более шестисот тысяч счетчиков воды установят в ближайшие два года в квартирах минчан.

Подобное оборудование, считают специалисты, в первую очередь выгодно самим квартиросъемщикам. А также поможет сэкономить потребление воды в целом по городу. Жильцам не придется переплачивать за потребленные кубометры.

1.354 прибора учета воды нужно устанавливать столичным коммунальщикам ежедневно, чтобы за два года оборудовать этими приборами весь жилищный фонд. Пока каждый день счётчиками обеспечивают только 10% квартир минчан. Не хватает специалистов, не отработаны технологии. Чтобы справиться с задачей, специалисты планируют начать устанавливать приборы по подъездам или по домам. Это сэкономит время и средства.

Еще одна задача наряду с оборудованием квартир приборами учета воды, установка дистанционной системы снятия показаний счетчиков. Не все минчане и не всегда добросовестно сообщают сведения о потреблении горячей и холодной воды в ЖЭСы. С введением дистанционной системы эта проблема будет решена.

Положительные примеры уже есть - подобными ноу-хау оснащены несколько жилищных служб Октябрьского, Партизанского и Фрунзенского районов. В будущем коммунальщики хотят ввести такую практику съема показаний во всех ЖЭСах столицы.