2009 год стал знаковым в развитии белорусского IT-пространства

Число резидентов Парка высоких технологий выросло до 80.

С их помощью удалось вдвое расширить отрасль в рублевом эквиваленте. Отечественный информационный продукт появился на рынках США, Германии, Великобритании, Западной Европы, Китая и Сингапура.

В будущем году реализуют несколько новых инвестпроектов и внутри страны. Так, в январе начнутся работы по созданию офисного здания общей площадью около 14 тысяч квадратных метров. Строительством займется израильский холдинг. Пополнится IT-пространство и двумя зданиями Национальной Академии наук. На их базе появится образовательный центр и бизнес-инкубатор.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:

Строительство само по себе не является для нас самоцелью. Основное – это создание рабочих мест, создание и рост компаний, которые будут пользоваться этими зданиями. Потому что без людей они пусты и не играют ни экономической, ни социальной роли в экономике Республики Беларусь.