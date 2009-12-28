Более 9 триллионов рублей зарубежных инвестиций намерены привлечь в столицу в 2010 году

До конца этого года главы администрации должны разработать специальные бизнес-планы по привлечению инвестиций в основной капитал.
Николай Ладутько, исполняющий обязанности Председателя Мингорисполкома:
– Мы должны взять на контроль полностью все денежные потоки, которые должны прийти в Минск по коммунальным предприятиям, по организациям безведомственным. На территории каждого района сегодня имеется реализуемый, или предложенный к реализации инвестпроект. Эти проекты до конца года должны быть проанализированы. Мы должны 15 числа четко определиться по всем этим проектам.