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Более 9 триллионов рублей зарубежных инвестиций намерены привлечь в столицу в 2010 году

28 декабря 2009 13:50
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Об этом сообщили в Мингорисполкоме. Сейчас в Минске реализуют порядка 15 крупных инвестпроектов. Среди них – строительство гостиниц, бизнес-центров и спортивных объектов.

До конца этого года главы администрации должны разработать специальные бизнес-планы по привлечению инвестиций в основной капитал.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности Председателя Мингорисполкома:
– Мы должны взять на контроль полностью все денежные потоки, которые должны прийти в Минск по коммунальным предприятиям, по организациям безведомственным. На территории каждого района сегодня имеется реализуемый, или предложенный к реализации инвестпроект. Эти проекты до конца года должны быть проанализированы. Мы должны 15 числа четко определиться по всем этим проектам.

# Экономика

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