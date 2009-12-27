Т.Старченко: Для экономистов этот год был трудным

Об итогах уходящего года рассказала гость программы «Неделя» заместитель министра экономики Татьяна Старченко.

В уходящем году наиболее популярным экономическим термином и даже не экономическим, известным любой домохозяйке, стало словосочетание «мировой кризис». К чему мы пришли в конце года, стоит ли его бояться, мы преодолели этот кризис и был ли он?

Действительно, для экономики республики 2009 год тоже проходил под знаком кризиса, и Правительством были приняты соответствующие антикризисные меры, которые, как уже можно сказать в конце года, позволили нам преодолеть в полной мере те кризисные явления, которые сложились, прежде всего, в начале года.

В течение года постоянно эксперты-экономисты говорили: давайте извлекать выгоду из экономического кризиса. О чём шла речь?

Нам нужно предпринимать активные шаги по продвижению нашей продукции, по завоеванию новых рынков с тем, чтобы заработали в полной мере на всю мощность наши промышленные предприятия, поскольку мы обладаем очень большим потенциалом производства, А для этого нужна модернизация экономики, привлечение инвестиций — те болевые точки, которые кризис нам обозначил.

То есть, бизнес-среду удалось взбодрить?

Да, и бизнес-среду удалось взбодрить, и либерализацию мы стали проводить более активно. Это уже благодаря определённым кризисным проявлениям.

Во время кризиса выживают сильнейшие, более слабые погибают, соответственно, освобождаются некие ниши. Удалось ли нам в этом году что-то занять на зарубежных рынках сбыта?

На зарубежных рынках мы раньше больше всего были ориентированы на российский рынок. К сожалению, российский рынок в этом плане для нас оказался наиболее проблематичным, и нам, в общем-то, пришлось активно заниматься теми рынками, на которых нас раньше не было. Это, прежде всего, страны Латинской Америки, страны Африки, страны Восточной Азии. Это хорошо, но в полной мере восполнить падение экспорта на российском рынке нам не удалось.

2010 год грядёт буквально через несколько дней, и первое, что он нам готовит в экономическом аспекте — это Таможенный Союз Беларуси, России и Казахстана. Много об этом говорят, много беспокоятся, в том числе и обыватели, — стоит ли?

Таможенный союз мы должны рассматривать, прежде всего, как первый шаг к формированию Единого экономического пространства. Следует напомнить, что Европа, прежде чем объединиться, создавала общий рынок в рамках таможенного союза. Поэтому мы тоже рассматриваем введение единого таможенного тарифа только как первую ступеньку для рынка общего движения товаров. Мы ещё должны создать общий рынок движения рабочей силы, общий рынок движения капитала.

В той же Европе очень привыкли к рождественским скидкам и немаленьким — вплоть до 80%. Почему у нас это большая редкость?

Первая причина объясняющая, почему у нас нет таких скидок, лежит в сфере ценообразования. Определённые механизмы регулирования и установления государством цен изначально не предполагают значительного увеличения цен производителями и торгующими организациями и получения слишком больших прибылей от продажи того или иного товара. И, соответственно, возможности для минимизации торговой прибыли у торговых организации гораздо меньше в нашей стране, поскольку они не имеют возможности уменьшать стоимость до цены минимально покрывающей себестоимость продукции. Раньше потолок для наших предприятий составлял 30%, но совсем недавно перечень товаров, для которых не будет устанавливаться этот потолок, существенно расширен. И сегодня в этот перечень входят порядка 50 товарных позиций, на которые мы оставляем ограничение, цены на все остальные товары уже не будут регулироваться и ограничиваться. Это открывает возможности для использования этого механизма скидок.

Если магазин пожелает работать себе в убыток, чтобы привлечь покупателя?

Да, бывает и такое.

Каким будет следующий год и каким был год уходящий?

Для экономистов этот год был трудным, а для меня, как для человека, он был обычным. Напряжённая работа — это для нас нормальное состояние, потому что задачи стоят очень сложные, в том числе, и на следующий год. Я думаю, он тоже будет насыщен подвижками в экономике, и это требует максимальных усилий. Мы с этим справимся.