Заезд бегунков до двух лет - автогонки малышей в Минске

Новости Беларуси. «Бэби-ралли» прошло в Минске с 11.00 до 15.00 в детском развлекательном центре "Космо" торгового центра "Град". На стартах оказались малыши от 9 месяцев до двух лет. Юным спринтерам нужно было проехать на игрушечных авто дистанцию в 10 метров с помощью мам и пап. Родителям пришлось проявить все свои умения, чтобы помочь малышу не свернуть с пути, не отвлечься и достичь заветной цели. А после этого участников ждали яркие призы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мамы участников соревнований:

Мы участвовали со старшим в прошлом году, заняли второе место. А теперь пришло время маленькому. С года до двух мы участвовали в заезде бегунков.

Весело, интересно, не каждый раз такое устроишь ребенку дома.

Хороший праздник для детей, родителей. Все замечательно, пробежали за 27 секунд. Не знаю, будем смотреть, на каком месте.