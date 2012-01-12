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Селикиавей-Кеспарь Второй. Как еще минчане называют своих детей?

12 января 2012 18:39
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Новая жизнь в прошлом году началась у двух тысяч минчан. В 2011 столичные загсы рассмотрели 1988 заявлений о перемене имени или фамилии. По сравнению с 2010 эта цифра увеличилась почти на 20%.

Кто-то меняет светское имя на церковное, а кто-то таким образом даже пытается изменить судьбу, начиная новую жизнь. К слову, и здесь есть своя мода. Сейчас в тренде: Прохор, Алексей, Анна и Мария

Юлия Захарович, начальник отдела ЗАГС администрации Первомайского района:
Были имена Май, Лавр, Святогор, Ясна, Симона, Грета и Афина, а также Изабелла-Виктория, Полина-Матильда, Юлиан-Казимир,  Селикиавей-Кеспарь Второй.

Опрос. А вы сменили бы свою фамилию или имя?

# Дети

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