Троих несовершеннолетних угонщиков задержали в Вороновском районе

Группу несовершеннолетних угонщиков задержали в Гродненской области. Трое школьников из Вороновского района искали острых ощущений в областном центре.

Причем они угоняли автомобили исключительно одной марки – «Ауди-80». Такая любовь к немецким легковушкам неслучайна. У одного из преступников в семье уже была аналогичная машина, именно на ней и отрабатывались все варианты взлома. Завладев автомобилем и покатавшись на нём вдоволь, воришки бросали свой трофей, предварительно забрав из салона все ценные вещи. Преступная гастроль длилась не больше недели. Попались ребята, оставив очередную иномарку в лесу, недалеко от своей деревни. Когда вернулись к ней через несколько дней, там их уже поджидали сотрудники милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

В областном центре на сегодняшний день им инкриминируется 3 угона автомашин «Ауди-80» и одна попытка угона «Жигулей». Наряду с угонами им инкриминируется ещё и целая серия краж. Потому что, бросив машину, они забирали магнитолу, компакт диски и другие вещи. На сегодняшний день все трое задержаны и по факту возбуждено уголовное дело.