Детские кроватки. Как выбрать безопасную и удобную кроватку для вашего малыша

Самыми первыми детскими кроватками были когда-то небольшие зыбки. Это – плетеные из сосновых дранок люльки, которые подвешивались к потолку. В городском обиходе похожие модели имели напольную модификацию: колыбель закреплялась на дужках и подставке, которая раскачивалась по принципу «ваньки-встаньки».

Такие кроватки прошли испытание временем, и до сих пор, практически не изменив своего дизайна, становятся комфортным спальным местом для новорожденных.

Дмитрий Судинко, продавец-консультант:

Такая маленькая кроватка-колыбель, которая может раскачиваться или фиксироваться в определенном положении, рассчитана с рождения до примерно шести месяцев, пока ребенок не научится самостоятельно вставать с кроватки.

При этом, опять же, положение, когда ребенок может раскачиваться, удобно для мамы, потому что можно убаюкивать малыша, ему легче заснуть, ему комфортнее.

Но в тот момент, когда ребенок научится переворачиваться, вставать, самостоятельно двигаться, в кроватках есть система, которая фиксирует ее.

К таким же очаровательным, но непрактичным вариантам относятся и кроватки-корзины.

Похожие на люльки от колясок – в них есть даже «капюшон» – эти модели могут устанавливаться и на специальные подставки. Но «корзины» лучше рассматривать лишь как походный вариант кроватки для новорожденных, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Судинко, продавец-консультант:

Их удобнее всего использовать, когда забирают малыша из роддома: ребенка можно положить, укутать и нести. Если с подставками «корзина», то можно использовать и дома. Но до того момента, когда ребенок самостоятельно не научится раскачиваться либо вставать из этого изделия.

Самый же оптимальный вариант спального места для малыша – это простейшая классика.

Стационарные кроватки стандартных размеров 60 на 120 или 70 на 140 сантиметров. Они просторны, удобны и надежны.

Бывают на колесиках, обычных ножках и раскачивающихся полозьях.

Классические конструкции прослужат малышу лет до трех.

В этом смысле выигрывают те модели, которые предусматривают возможность регулировки высоты днища.

Дмитрий Судинко, продавец-консультант:

Для родителей самая удобная высота, когда удобно положить ребенка либо взять его в руки, не потревожив и не разбудив. Для этого есть максимальное верхнее положение. Но оно служит до того времени, пока ребенок не научится вертеться или подниматься. Тогда кроватка опускается ниже.

К моменту, когда ваше чадо становится способно самостоятельно вставать, высота от верха бортика до матраса должна составлять не менее 65 см.

Также многие модели предусматривают опускающиеся бортики.

Но самый практичный вариант – это кроватки-трансформеры.

Все та же «классика», только «долгоиграющая». Несколько манипуляций с бортиками и днищем, и спальное место для новорожденного превращается в кровать дошкольника.

Дмитрий Судинко, продавец-консультант:

Кроватки-койки могут трансформироваться. Они могут использоваться с рождения до примерно пяти лет, до веса в 30 кг. У них есть несколько положений дна: самое верхнее – для новорожденного. И по мере того, как ребенок начинает расти, кроватка опускается на самое нижнее. При этом, когда ребенок уже совсем взрослый, убираются боковины, дно опускается на самый низ. Там есть дополнительные фиксации, крепления, и она становится как кровать, как койка.

Бывают модели трансформеров, в которых можно увеличить длину спального места, перемонтировать переднюю и заднюю панели, установить страхующий бортик-экран сбоку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Выбрав подходящую модель, изучаем детали. Самое главное – материал, из которого сделана кроватка. Наиболее популярный и традиционный – это натуральное дерево.

Деревянные кроватки экологически безопасны и просты в уходе. Как уверяют специалисты, ребенку не принесут вреда и кроватки, окрашенные в любой цвет радуги. Конечно, если это кроватки солидной фирмы, купленные в приличном магазине.

Дмитрий Судинко, продавец-консультант:

Краски, которые наносятся на детские кроватки, достаточно безопасны и по своему составу плотные – так просто ее не отковырнешь пальцем. И сам по себе состав этой краски безопасен для малыша.

Следующее требование – устойчивость. В классических моделях проверяем прочность всех креплений, в колыбелях испытываем надежность фиксатора.

Очень важно правильно подобрать аксессуары. Их, предназначенных для кроваток, сегодня более чем достаточно. Но самый главный – это матрас.

Он должен точно соответствовать размерам кроватки и быть достаточно жестким. Выбор наполнителя остается за вами, но натуральный (кокосовое волокно или овчина), конечно, всегда выигрышнее.

Дмитрий Судинко, продавец-консультант:

Не стоит забывать о покрытии матрасов. Матрас должен дышать, чтобы не было среды для размножения вредных бактерий, грибков. Покрытие должно легко чиститься, чтобы матрас был всегда сухим.

К матрасу полезно приобрести чехлы из натуральной ткани. А мягкие съемные бортики обеспечат малышу уют и безопасность.

К полезным дополнениям отнесем выдвижные ящики и переносные пеленальные столики, которые можно крепить на кроватке.

Приятными, но необязательными деталями можно считать навесные мешки для одежды, игрушек или прочей мелочи, музыкальные карусели и силиконовые бортики для кусания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Судинко, продавец-консультант:

Ребенку, когда он вырастет, станет все интересно, любопытно. И здесь бортики из специального материала, чтобы он не повредил зубы либо как-то еще себе не навредил.

Присматривайтесь к мелочам, но не забывайте о главном – первая кроватка должна сохранить здоровье вашего малыша и подарить ему только самые счастливые сны.