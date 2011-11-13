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Детские кроватки. Как выбрать безопасную и удобную кроватку для вашего малыша

13 ноября 2011 10:50
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Самыми первыми детскими кроватками были когда-то небольшие зыбки. Это – плетеные из сосновых дранок люльки, которые подвешивались к потолку. В городском обиходе похожие модели имели напольную модификацию: колыбель закреплялась на дужках и подставке, которая раскачивалась по принципу «ваньки-встаньки».

Детские кроватки

Детские кроватки

Детские кроватки

Детские кроватки

Детские кроватки

Такие кроватки прошли испытание временем, и до сих пор, практически не изменив своего дизайна, становятся комфортным спальным местом для новорожденных.

Детские кроватки

Детские кроватки

Дмитрий Судинко, продавец-консультант:
Такая маленькая кроватка-колыбель, которая может раскачиваться или фиксироваться в определенном положении, рассчитана с рождения до примерно шести месяцев, пока ребенок не научится самостоятельно вставать с кроватки.

Детские кроватки

Детские кроватки

При этом, опять же, положение, когда ребенок может раскачиваться, удобно для мамы, потому что можно убаюкивать малыша, ему легче заснуть, ему комфортнее.

Детские кроватки

Детские кроватки

Но в тот момент, когда ребенок научится переворачиваться, вставать, самостоятельно двигаться, в кроватках есть система, которая фиксирует ее.

К таким же очаровательным, но непрактичным вариантам относятся и кроватки-корзины.

Детские кроватки

Детские кроватки

Похожие на люльки от колясок – в них есть даже «капюшон» – эти модели могут устанавливаться и на специальные подставки. Но «корзины» лучше рассматривать лишь как походный вариант кроватки для новорожденных, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Детские кроватки

Дмитрий Судинко, продавец-консультант:
Их удобнее всего использовать, когда забирают малыша из роддома: ребенка можно положить, укутать и нести. Если с подставками «корзина», то можно использовать и дома. Но до того момента, когда ребенок самостоятельно не научится раскачиваться либо вставать из этого изделия.

Самый же оптимальный вариант спального места для малыша – это простейшая классика.

Детские кроватки

Стационарные кроватки стандартных размеров 60 на 120 или 70 на 140 сантиметров. Они просторны, удобны и надежны.

Детские кроватки

Детские кроватки

Детские кроватки

Бывают на колесиках, обычных ножках и раскачивающихся полозьях.

Детские кроватки

Классические конструкции прослужат малышу лет до трех.

Детские кроватки

В этом смысле выигрывают те модели, которые предусматривают возможность регулировки высоты днища.

Детские кроватки

Дмитрий Судинко, продавец-консультант:
Для родителей самая удобная высота, когда удобно положить ребенка либо взять его в руки, не потревожив и не разбудив. Для этого есть максимальное верхнее положение. Но оно служит до того времени, пока ребенок не научится вертеться или подниматься. Тогда кроватка опускается ниже.

К моменту, когда ваше чадо становится способно самостоятельно вставать, высота от верха бортика до матраса должна составлять не менее 65 см.

Детские кроватки

Детские кроватки

Детские кроватки

Детские кроватки

Также многие модели предусматривают опускающиеся бортики.

Детские кроватки

Но самый практичный вариант – это кроватки-трансформеры.

Детские кроватки

Детские кроватки

Все та же «классика», только «долгоиграющая». Несколько манипуляций с бортиками и днищем, и спальное место для новорожденного превращается в кровать дошкольника.

Детские кроватки

Дмитрий Судинко, продавец-консультант:
Кроватки-койки могут трансформироваться. Они могут использоваться с рождения до примерно пяти лет, до веса в 30 кг. У них есть несколько положений дна: самое верхнее – для новорожденного. И по мере того, как ребенок начинает расти, кроватка опускается на самое нижнее. При этом, когда ребенок уже совсем взрослый, убираются боковины, дно опускается на самый низ. Там есть дополнительные фиксации, крепления, и она становится как кровать, как койка.

Детские кроватки

Бывают модели трансформеров, в которых можно увеличить длину спального места, перемонтировать переднюю и заднюю панели, установить страхующий бортик-экран сбоку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Детские кроватки

Выбрав подходящую модель, изучаем детали. Самое главное – материал, из которого сделана кроватка. Наиболее популярный и традиционный – это натуральное дерево.

Детские кроватки

Деревянные кроватки экологически безопасны и просты в уходе. Как уверяют специалисты, ребенку не принесут вреда и кроватки, окрашенные в любой цвет радуги. Конечно, если это кроватки солидной фирмы, купленные в приличном магазине.

Детские кроватки

Дмитрий Судинко, продавец-консультант:
Краски, которые наносятся на детские кроватки, достаточно безопасны и по своему составу плотные – так просто ее не отковырнешь пальцем. И сам по себе состав этой краски безопасен для малыша.

Следующее требование – устойчивость. В классических моделях проверяем прочность всех креплений, в колыбелях испытываем надежность фиксатора.

Детские кроватки

Очень важно правильно подобрать аксессуары. Их, предназначенных для кроваток, сегодня более чем достаточно. Но самый главный – это матрас.

Детские кроватки

Он должен точно соответствовать размерам кроватки и быть достаточно жестким. Выбор наполнителя остается за вами, но натуральный (кокосовое волокно или овчина), конечно, всегда выигрышнее.

Детские кроватки

Дмитрий Судинко, продавец-консультант:
Не стоит забывать о покрытии матрасов. Матрас должен дышать, чтобы не было среды для размножения вредных бактерий, грибков. Покрытие должно легко чиститься, чтобы матрас был всегда сухим.

К матрасу полезно приобрести чехлы из натуральной ткани. А мягкие съемные бортики обеспечат малышу уют и безопасность.

Детские кроватки

К полезным дополнениям отнесем выдвижные ящики и переносные пеленальные столики, которые можно крепить на кроватке.

Детские кроватки

Детские кроватки

Приятными, но необязательными деталями можно считать навесные мешки для одежды, игрушек или прочей мелочи, музыкальные карусели и силиконовые бортики для кусания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Детские кроватки

Детские кроватки

Дмитрий Судинко, продавец-консультант:
Ребенку, когда он вырастет, станет все интересно, любопытно. И здесь бортики из специального материала, чтобы он не повредил зубы либо как-то еще себе не навредил.

Детские кроватки

Присматривайтесь к мелочам, но не забывайте о главном – первая кроватка должна сохранить здоровье вашего малыша и подарить ему только самые счастливые сны.

# Дети

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