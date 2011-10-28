Эксперты прогнозируют: в ближайшие 50 лет численность населения Беларуси будет неуклонно сокращаться

Планирование семьи: каких врачей нужно пройти, от чего следует отказаться и когда пора приступать к зачатию

За два-три месяца до предполагаемого времени зачатия необходимо обратиться к терапевту. Он назначит общие анализы, а также выдаст направления для осмотра у специалистов. Не забудьте про окулиста и стоматолога.