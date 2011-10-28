Прямой эфир

Эксперты прогнозируют: в ближайшие 50 лет численность населения Беларуси будет неуклонно сокращаться

28 октября 2011 15:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Гости программы «Правда»: Алла Камлюк, заведующая отделением планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и Дитя»; Вера Лабкович, начальник управления народонаселения гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты РБ; Татьяна Гаплинчик, координатор программ Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси; Игорь Игнатович, первый заместитель начальника Департамента, начальник управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу МВД РБ.  
# Дети # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
18 октября 2011 12:05

Минская гимназия №12 была основана в 1904 году как частное училище для девочек из еврейских семей

03 октября 2011 08:41

Планирование семьи: каких врачей нужно пройти, от чего следует отказаться и когда пора приступать к зачатию

Воспитание детей с помощью песка. Осваиваем песочную терапию
06 августа 2011 17:41

Воспитание детей с помощью песка. Осваиваем песочную терапию