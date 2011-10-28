Эксперты прогнозируют: в ближайшие 50 лет численность населения Беларуси будет неуклонно сокращаться
Гости программы «Правда»: Алла Камлюк, заведующая отделением планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и Дитя»; Вера Лабкович, начальник управления народонаселения гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты РБ; Татьяна Гаплинчик, координатор программ Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси; Игорь Игнатович, первый заместитель начальника Департамента, начальник управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу МВД РБ.