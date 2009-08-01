Выставка раритетных автомобилей «Авторетро-2009» в Витебске

Десятки антикварных авто 30-50-х годов прошлого века все еще на ходу. (ФОТО+ВИДЕО)

Музейный паркинг напоминала сегодня площадка у концертного зала «Витебск». Экспонаты «Авторетро-2009» родились в век, когда автомобиль еще был роскошью, а не средством передвижения. Но дедушки современных железных коней держат марку и сейчас.

Десятки антикварных машин и даже единственный сохранившийся в Беларуси пожарный ЗИС. Зрители хотели не только посмотреть, но и прикоснуться к авто-истории – присесть за руль и сделать фото на память.

Эти ретро-автомобили давно сняты с производства. Но винтажные машины еще на ходу. Сегодня колонна антикварных каров дала фору современным авто на улицах вечернего города.