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Выставка раритетных автомобилей «Авторетро-2009» в Витебске

01 августа 2009 17:41
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Десятки антикварных авто 30-50-х годов прошлого века все еще на ходу. (ФОТО+ВИДЕО)

Музейный паркинг напоминала сегодня площадка у концертного зала «Витебск». Экспонаты «Авторетро-2009» родились в век, когда автомобиль еще был роскошью, а не средством передвижения. Но дедушки современных железных коней держат марку и сейчас.

Десятки антикварных машин и даже единственный сохранившийся в Беларуси пожарный ЗИС. Зрители хотели не только посмотреть, но и прикоснуться к авто-истории – присесть за руль и сделать фото на память.

Эти ретро-автомобили давно сняты с производства. Но винтажные машины еще на ходу. Сегодня колонна антикварных каров дала фору современным авто на улицах вечернего города.

Выставка раритетных автомобилей «Авторетро-2009» в Витебске-1

Выставка раритетных автомобилей «Авторетро-2009» в Витебске-3

Выставка раритетных автомобилей «Авторетро-2009» в Витебске-5

Выставка раритетных автомобилей «Авторетро-2009» в Витебске-7

Выставка раритетных автомобилей «Авторетро-2009» в Витебске-9

Выставка раритетных автомобилей «Авторетро-2009» в Витебске-11

Выставка раритетных автомобилей «Авторетро-2009» в Витебске-13

Выставка раритетных автомобилей «Авторетро-2009» в Витебске-15

Выставка раритетных автомобилей «Авторетро-2009» в Витебске-17

Выставка раритетных автомобилей «Авторетро-2009» в Витебске-19

Выставка раритетных автомобилей «Авторетро-2009» в Витебске-21

Выставка раритетных автомобилей «Авторетро-2009» в Витебске-23

# Выставки # авто # Фотофакт # Ретро-автомобили

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