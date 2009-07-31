Грузовик столкнулся с троллейбусом

По версии ГАИ, водитель грузовика «проморгал» красный сигнал светофора.
Виновником аварии стал минивен «Рено». (ФОТО)
Водитель скрылся с места происшествия, не оказав первой медицинской помощи. (ФОТО+ВИДЕО)
Фольксваген оказался буквально на крыше ЗИЛа из-за несоблюдения скоростного режима и лихачества водителя Фольксвагена (ФОТО).
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