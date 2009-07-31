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Грузовик столкнулся с троллейбусом

31 июля 2009 17:40
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Обошлось без серьезных травм (ФОТО+ВИДЕО)

По версии ГАИ, водитель грузовика «проморгал» красный сигнал светофора.

грузовик авария

грузовик авария

грузовик авария

грузовик авария

грузовик авария
# Аварии # авто # Фотофакт

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