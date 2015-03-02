Выставка милицейской ретро-техники открылась в Минске: от «ГАЗа» 1944 года до «буханки» и «копейки» из 70-х

Новости Беларуси. «Копейка», «буханка», «Волга» и «Москвич». В Минске открылась выставка милицейской ретро-техники. В числе экспонатов – 6 автомобилей. Все они в разное время (с 1944 года и по сей день) были на службе правоохранительных органов.

Среди раритетов – знаменитая «Жигули» «копейка», «УАЗ», или, как его прозвали сами милиционеры, «буханка», представительские «Волга» и «Москвич». А самому старому авто – почти 70 лет.

Выставку ретро-авто открыли торжественно: с участием бывших руководителей ГАИ и министра внутренних дел. Глава ведомства даже сам опробовал машины и признался журналистам: его первым рабочим авто был «Москвич» 412-й модели.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Вся техника содержит практически тот комплект деталей и узлов, которые были изначально заложены в нее конструкторами. Единственное, что мы салоны поменяли – кожу поставили новую. Автомобили все белорусские.

Среди экспонатов – знаменитая «копейка». Машина использовалась с начала 70-ых и используется в регионах страны до сих пор.

На такой работал и Леонид Романович. Капитан милиции в отставке вспоминает: разгонял «Жигули» до 160 километров в час.

Леонид Шумилин, капитан милиции в отставке:

Несколько угонщиков задерживал на такой машине.

Еду в сторону брестской трассы и вижу, что по встречной полосе в сторону города мчится грузовик. Мы уже включили все проблесковые маячки, сирену, но он никак не давал нам обогнать.

А это милицейский «УАЗик». Сами сотрудники ГАИ его прозвали «буханкой». Мол, автомобиль универсальный: и нарушителя задержать, и протокол составить, и свидетелей опросить. Круче только «Волга». К слову, популярная машина в советском кино о милиции.

В 60-х годах такие «Волги» были знаком отличия. В год столичной Госавтоинспекции таких машин доставалось всего 15 штук. На них в большинстве своем ездили руководители районных отделов ГАИ.

Константин Андрончик, председатель Совета ветеранов УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Я ездил на этом автомобиле, на «Волге». У меня по штатному расписанию водитель был. И мы с удовольствием ждали очередного транспортного пополнения каждый год. В наше время это были автомобили, которые незаменимы.

А самый старый экспонат – советский «ГАЗ» 1944 года выпуска. На таких милиция ездила сразу после войны.

Впрочем, «козлик», как его опять-таки называют правоохранители, успел побывать и на самой Великой Отечественной. Теперь машина разве что участвует в парадах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Глушанин, кадет Минского городского кадетского училища № 1 имени М. В. Фрунзе:

Как-то непривычно вообще в них сидеть, если честно. Даже тот же самый руль крутится намного сложнее, чем в обычной машине. В подобных не сидел. Конечно, в «Жигули» мы сидели, в «ВАЗе», в «УАЗике». А в таких не сидели.

Все авто, как уверяют организаторы выставки, на ходу и зарегистрированы в ГАИ. Храниться они будут под специальным навесом и, что самое интересное, бессрочно. Их может увидеть каждый желающий. Причем со временем к этим экспонатам присоединятся новые.