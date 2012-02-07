Столкновение маршрутного такси с трактором в Бресте. Один человек пострадал

Маршрутное такси занесло на дороге, и машина врезалась в прицеп трактора. В результате столкновения пострадал один пассажир маршрутки. Помощь женщине оказали на месте.

Всего в микроавтобусе ехало 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Сахарчук, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Брестского облисполкома:

По предварительной версии, водитель маршрутного транспортного средства, двигаясь по первой полосе движения, по проспекту Республики, при перестроении допустил занос автомобиля, в результате чего допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении трактором с прицепом.