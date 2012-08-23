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Водитель такси спровоцировал аварию в Минске

23 августа 2012 20:18
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Новости Беларуси. Серьезная авария произошла 24 августа днем на развязке улиц Маяковского и Денисовская. В автомобиль такси врезался ГАЗ. Легковушка ехала по крайнему левому ряду. Водитель решил повернуть после съезда направо. Однако поток машин был слишком плотным и у него не получилось сразу перестроиться, пришлось притормозить. Для водителя грузовика, который шел следом, маневр такси был неожиданным, поэтому мужчина даже не успел нажать на тормоз. ГАЗ на полном ходу врезался в иномарку. От удара легковушку выбросило за пределы проезжей части, она задела бордюр и столб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Павел Ангарьян, старший инспектор ОГАИ РУВД Ленинского района:
Водителю автомобиля такси «Citroen» на вид  около 55 лет. По предварительным данным осмотра скорой помощи, у него сломаны ребра. Также у него закрытая травма живота и черепно-мозговая травма. Для дальнейшего осмотра этот водитель доставлен в больницу.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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