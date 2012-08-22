Пять машин столкнулись на трассе Минск-Гродно. Два водителя и сотрудник скорой помощи травмированы

Новости Беларуси. Пять автомобилей из-за тумана столкнулись на трассе Минск-Гродно. В результате столкновения образовалась километровая пробка. Авария произошла в районе деревни Сивкого Гродненского области.

Как сообщили в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома, на 263-м километре трассы водитель БМВ выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хондой». Увидев по ходу движения разбитые машины, водитель муковоза «МАЗ» остановился и в него врезался автопоезд «Скания».

Виновником третьего ДТП стал водитель «УАЗа», который вёз рабочих на объект. Он увидел обозначенное место происшествия, знак аварийной остановки, впереди стоящие машины, растерялся и врезался в «Хонду». Едва не произошло и четвертое ДТП. Отброшенная вправо «Хонда» сбила с ног фельдшера скорой помощи и едва не наехала на лежавшего у правого колеса травмированного водителя.

Травмы средней степени тяжести и ушибы и в результате ДТП получили два водителя и сотрудник скорой помощи.



