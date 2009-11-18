Водитель грузовика перепутал велосипедиста с камнем

И задавил его.

На трассе Кобрин-Минск водитель наехал на лежащего на дороге велосипедиста. Проезжая часть была не освещена. Сказались и плохие погодные условия — шел сильный дождь. Водителю показалось, что перед ним камень.

Велосипедист скончался на месте. Что он делал на дороге — сотрудникам Госавтоинспекции еще предстоит выяснить.

Наталья Сахарук, начальник отдела по агитации и пропаганде управления ГАИ Брестского облисполкома:

- Когда мы выезжали на место происшествия, шёл дождь. Естественно, видимость была не очень хорошая, поэтому, была ли возможность избежать наезда либо уйти на левую полосу движения — будет выясняться в ходе следственных действий.