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В Заславле водитель сбил женщину на переходном переходе и скрылся

14 ноября 2009 13:23
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Всего за прошедшие сутки в Минской области совершены 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 6 получили травмы.

Причинами происшествий стали нарушения пешеходами правил дорожного движения и недисциплинированность со стороны водителей.

7 из 10 зарегистрированных ДТП – аварии с участием пешеходов. Так, 13 ноября в 20.30 в Марьиной Горке Пуховичского района 25-летний водитель, управляя автомашиной «Фольксваген», совершил наезд на 32-летнего местного жителя, который внезапно вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода и при этом не был обозначен СВЭ. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

13 ноября в Заславле по ул. Советской неизвестный водитель легковой автомашины грубо нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая переходила участок дороги по пешеходному переходу. Пенсионерка с травмами была госпитализирована. Водитель с места ДТП скрылся, ведется его поиск, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

# Аварии # авто

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