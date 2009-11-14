В Заславле водитель сбил женщину на переходном переходе и скрылся

Всего за прошедшие сутки в Минской области совершены 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 6 получили травмы.

Причинами происшествий стали нарушения пешеходами правил дорожного движения и недисциплинированность со стороны водителей.

7 из 10 зарегистрированных ДТП – аварии с участием пешеходов. Так, 13 ноября в 20.30 в Марьиной Горке Пуховичского района 25-летний водитель, управляя автомашиной «Фольксваген», совершил наезд на 32-летнего местного жителя, который внезапно вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода и при этом не был обозначен СВЭ. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

13 ноября в Заславле по ул. Советской неизвестный водитель легковой автомашины грубо нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая переходила участок дороги по пешеходному переходу. Пенсионерка с травмами была госпитализирована. Водитель с места ДТП скрылся, ведется его поиск, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.