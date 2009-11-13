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Авария на Партизанском проспекте

13 ноября 2009 19:29
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Cотрудники ГАИ после долгого дорожного разбирательства затрудняются определить, кто виновен.

В аварии на Партизанском проспекте 13 ноября пострадали участники, свидетели и один светофор. Вот: новый поворот – и мотор уже не ревет. Скоростной маневр автомобилистов на красный сигнал закончился аварийным финишем не только для виновников, но и для свидетелей. Кто прав, кто виноват? Даже сотрудники ГАИ после долгого дорожного разбирательства затрудняются вынести вердикт. У каждого из автомобильного трио своя версия.

А выезжать на место пришлось сразу двумя экипажами. На включенные аварийки авто и на замену нокаутированного светофора.

авария на Партизанском проспекте

авария на Партизанском проспекте

авария на Партизанском проспекте

авария на Партизанском проспекте

авария на Партизанском проспекте

авария на Партизанском проспекте

# Аварии # авто # Фотофакт

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