авария на Партизанском проспекте

Cотрудники ГАИ после долгого дорожного разбирательства затрудняются определить, кто виновен.

В аварии на Партизанском проспекте 13 ноября пострадали участники, свидетели и один светофор. Вот: новый поворот – и мотор уже не ревет. Скоростной маневр автомобилистов на красный сигнал закончился аварийным финишем не только для виновников, но и для свидетелей. Кто прав, кто виноват? Даже сотрудники ГАИ после долгого дорожного разбирательства затрудняются вынести вердикт. У каждого из автомобильного трио своя версия.

А выезжать на место пришлось сразу двумя экипажами. На включенные аварийки авто и на замену нокаутированного светофора.