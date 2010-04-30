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Фото. В Бресте маршрутное такси врезалось в жилой дом

30 апреля 2010 11:44
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В результате аварии пострадали 8 человек, в том числе водитель.

ДТП произошло в областном центре около полудня. По предварительной информации, водителю маршрутки стало плохо. В результате, с дороги машина вылетела через тротуар и два ряда деревьев — на боковой проезд, где протаранила два припаркованных автомобиля. Преодолев еще один тротуар, попала на газон, и только стена многоэтажки смогла ее остановить.

Сергей Юрашевич, старший инспектор управления ГАИ УВД Бресткого облисполкома:
Четыре пассажира маршрутного такси с незначительными повреждениями доставлены в брестскую больницу скорой медицинской помощи, в данный момент проводится их обследование.

# Аварии # авто # Фотофакт

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