Фото. В Бресте маршрутное такси врезалось в жилой дом

В результате аварии пострадали 8 человек, в том числе водитель.

ДТП произошло в областном центре около полудня. По предварительной информации, водителю маршрутки стало плохо. В результате, с дороги машина вылетела через тротуар и два ряда деревьев — на боковой проезд, где протаранила два припаркованных автомобиля. Преодолев еще один тротуар, попала на газон, и только стена многоэтажки смогла ее остановить.

Сергей Юрашевич, старший инспектор управления ГАИ УВД Бресткого облисполкома:

Четыре пассажира маршрутного такси с незначительными повреждениями доставлены в брестскую больницу скорой медицинской помощи, в данный момент проводится их обследование.