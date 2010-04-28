Фото. В Дрогичинском районе товарный поезд столкнулся с автомобилем и тянул его около километра - водитель чудом остался жив

Водитель авто пытался переехать пути на запрещающий сигнал семафора. Из-за происшествия пять поездов опоздали к пункту назначения.

Водитель этого автомобиля родился даже не в рубашке: удар пришелся с его стороны, после чего поезд протянул его около километра.

Вячеслав Хоменчук — один из первых, кто прибыл на место аварии. За его почти 20-летний стаж работы на железной дороге такая авария случилась впервые. Световая и звуковая сигнализация — исправна, а водители всегда были внимательными. На место аварии спецслужбы выехали незамедлительно.

Вячеслав Хоменчук, мастер дорожный станции «Городец»:

Работали МЧС, вырезали из машины водителя. Машинист не пострадал, в локомотиве поврежден метельник, который тоже обрезали, чтобы восстановить движение поездов.

Василий Каташук, монтер путей железнодорожной станции «Городец»:

С путями всё нормально, пострадала техника. Поезда будут ходить.

Водителя из покореженной легковушки доставили в районную больницу. Переломы, разрывы внутренних органов. Хорошо, живым остался, говорят врачи.

Владимир Скорб, заведующий хирургическим отделением Дрогичинской районной больницы:

Пострадавший поступил в крайне тяжёлом состоянии, с политравмой. Выполнено срочное оперативное вмешательство, в настоящий момент состояние тяжёлое, но стабильное.

В результате ДТП на участке Брест-Лунинец движение поездов было остановлено, составы задерживались от 15 минут до полутора часов.

Николай Брухан, начальник железнодорожной станции «Дрогичин»:

По станции позже графика ушло три поезда: дизель на Брест — на 1 час 34 минуты, на Лунинец — на 1 час 33 минуты, и поезд №664 — на 15 минут, все остальные поезда шли по графику.

Это уже вторая подобная авария в области с начала года. Около месяца назад в Жабинке микроавтобус выехал на переезд под запрещающий сигнал светофора и столкнулся с товарным составом, тогда пострадало 2 человека. По счастливой случайности все выжили.