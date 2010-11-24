В Витебской области водитель Chrysler врезался в поезд

22 ноября в Глубокском районе на одном из железнодорожных переездов произошла авария. Автомобиль Chrysler Voyager врезался в поезд.

Автомобиль подъехал к переезду и остановился. Водитель не перевел рычаг в режим «P», а оставил в режиме «D» (у машины автоматическая коробка переключения передач). Автомобиль покатился, водитель в спешке по ошибке нажал на педаль газа. В результате Chrysler врезался во второй вагон проходящего поезда. Машину развернуло, и она оказалась на крыше. Пострадал пассажир, ехавший в машине, он был госпитализирован. Задержка в движении поездов составила около 20 минут, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».