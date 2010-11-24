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В Витебской области водитель Chrysler врезался в поезд

24 ноября 2010 11:22
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22 ноября в Глубокском районе на одном из железнодорожных переездов произошла авария. Автомобиль Chrysler Voyager врезался в поезд.

Автомобиль подъехал к переезду и остановился. Водитель не перевел рычаг в режим «P», а оставил в режиме «D» (у машины автоматическая коробка переключения передач). Автомобиль покатился, водитель в спешке по ошибке нажал на педаль газа. В результате Chrysler врезался во второй вагон проходящего поезда. Машину развернуло, и она оказалась на крыше. Пострадал пассажир, ехавший в машине, он был госпитализирован. Задержка в движении поездов составила около 20 минут, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».

фото В Витебской области Chrysler врезался в поезд

фото В Витебской области Chrysler врезался в поезд

фото В Витебской области Chrysler врезался в поезд

фото В Витебской области Chrysler врезался в поезд

фото В Витебской области водитель Chrysler врезался в поезд
# Аварии # авто # Фотофакт

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