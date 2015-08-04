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В Столбцовском районе пьяный водитель сбил двух девушек — одна из них погибла, мужчина скрылся

04 августа 2015 13:35
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Новости Беларуси. Ужасная авария в Столбцовском районе. На мосту через Неман вблизи деревни Николаевщина автомобиль сбил двух местных жительниц. По информации ГАИ, 55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля, машина перелетела бордюрный камень моста, где в тот момент находились девушки. Обеим было по 22 года. Одна из них погибла на месте аварии, вторую доставили в больницу.

Известно, что водитель автомобиля отвозил невестку домой. После аварии мужчина вместе с пассажиркой сбежали, оставив пострадавших, а также свою машину на месте ДТП. Однако в течение часа они были найдены сотрудниками ГАИ. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водитель задержан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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